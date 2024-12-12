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З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

12 грудня 2024 13:23
Рвачова Анастасія - редактор
Реформи мобілізації в Україні: як електронні військові квитки спрощують процес
Чоловік перевіряє дані через "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Рвачова Анастасія - редактор

В Україні все частіше трапляються випадки, коли військовозобов'язаних примусово мобілізують, одразу відправляючи на військово-лікарську комісію без попередження чи роз'яснень. Опинившись на ВЛК, людина фактично стає частиною мобілізаційного процесу, і витягти її звідти стає вкрай непросто. Але наскільки законні такі дії ТЦК та якими можуть бути їхні наслідки?

На ці питання ексклюзивно журналістам Новини.LIVE відповів адвокат Олексій Шалару.

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Примусова мобілізація

Щоденно мобілізація в Україні стає все більш суворою, і питання захисту прав військовозобов'язаних набуває особливої уваги. Після значної кількості силових затримань чоловіків, адвокатів перестали пускати до територіальних центрів комплектування, що є прямим порушенням закону. Тому військовозобов'язаним необхідно самим превентивно подбати про себе та мати завжди документи, які засвідчують стан здоровʼя або причину відстрочки. 

"Людина повинна завжди знати свої права. Якщо немає з собою документів, що підтверджують стан здоров'я, необхідно подати заяву голові ТЦК та не підписувати рішення ВЛК, якщо є для цього всі підстави", — підкреслює юрист. 

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Також він додає, що Кабмін дозволяє оскаржувати рішення ВЛК і обирати інший медичний заклад для проходження комісії. Проте часто буває так, що мобілізованим не дають можливості зателефонувати адвокату, та й взагалі телефони можуть забрати ще до початку процедури.

Алгоритм дій у ТЦК

У разі примусової мобілізації важливо розуміти, що зробити це можуть навіть без попередження — просто зупинивши людину на вулиці та одразу відправивши на військово-лікарську комісію. Тому, щоб уникнути таких ситуацій, найкраще заздалегідь пройти ВЛК і мати всі необхідні медичні документи на руках.

"Людина повинна знати алгоритм дій, якщо у неї є підстави. Чому вона досі не пройшла ВЛК самостійно, без проблем? Багато кого з обмежено придатних зараз зупиняють на вулиці й відвозять на ВЛК, де рішення буде швидким і позитивним для ТЦК", — ділиться Шалару. 

Юрист про алгоритм дій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Юрист про алгоритм дій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також необхідно звернути увагу на те, що і до самого проходження ВЛК потрібно підготуватися заздалегідь: вивчити перелік хвороб із наказу №402 та перевірити, чи потрапляєте ви під категорії обмеженої придатності або повної непридатності до служби.

"Раджу взяти всі свої медичні документи, самому піти на ВЛК і вивчити постанову, бо багато хвороб вже визнані придатними для служби. Краще дізнатися це заздалегідь, ніж потрапити в ситуацію, коли вас зупиняють на вулиці й везуть у бусі на комісію", — додає адвокат. 

Втрата військового квитка

Крім того, слід памʼятати, що у разі втрати військового квитка не варто одразу панікувати. Електронна система "Резерв+" повністю прирівнюється до паперового документа і його можна використовувати як військовий квиток через QR-код на телефоні.  І якщо у представників ТЦК немає можливості його сканувати, це вже не ваша проблема, а питання до технічного забезпечення.

"Якщо ви втратили військово-обліковий документ, не біда — всі дані є в 'Резерв+'. Ця система прирівняна до військового квитка й має таку ж юридичну силу. Я раджу всім користуватися нею — це зручно й надійно", — підсумовує юрист. 

Адвокат про втрату військового квитка. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Адвокат про втрату військового квитка.
Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Мобілізація в Україні поступово виходить на новий рівень, але процес усе ще потребує значних реформ, щоб стати дійсно сучасним і зручним. Важливим кроком у цьому напрямку стало впровадження електронних військових квитків, завдяки яким перевірка документів стала значно швидшою. Однак це лише початок, і попереду чимало викликів, які потребують інноваційних рішень для створення максимально ефективної системи.

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