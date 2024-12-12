Реформи мобілізації в Україні: як електронні військові квитки спрощують процес

З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку
В Україні все частіше трапляються випадки, коли військовозобов'язаних примусово мобілізують, одразу відправляючи на військово-лікарську комісію без попередження чи роз'яснень. Опинившись на ВЛК, людина фактично стає частиною мобілізаційного процесу, і витягти її звідти стає вкрай непросто. Але наскільки законні такі дії ТЦК та якими можуть бути їхні наслідки?
На ці питання ексклюзивно журналістам Новини.LIVE відповів адвокат Олексій Шалару.
Примусова мобілізація
Щоденно мобілізація в Україні стає все більш суворою, і питання захисту прав військовозобов'язаних набуває особливої уваги. Після значної кількості силових затримань чоловіків, адвокатів перестали пускати до територіальних центрів комплектування, що є прямим порушенням закону. Тому військовозобов'язаним необхідно самим превентивно подбати про себе та мати завжди документи, які засвідчують стан здоровʼя або причину відстрочки.
"Людина повинна завжди знати свої права. Якщо немає з собою документів, що підтверджують стан здоров'я, необхідно подати заяву голові ТЦК та не підписувати рішення ВЛК, якщо є для цього всі підстави", — підкреслює юрист.
Також він додає, що Кабмін дозволяє оскаржувати рішення ВЛК і обирати інший медичний заклад для проходження комісії. Проте часто буває так, що мобілізованим не дають можливості зателефонувати адвокату, та й взагалі телефони можуть забрати ще до початку процедури.
Алгоритм дій у ТЦК
У разі примусової мобілізації важливо розуміти, що зробити це можуть навіть без попередження — просто зупинивши людину на вулиці та одразу відправивши на військово-лікарську комісію. Тому, щоб уникнути таких ситуацій, найкраще заздалегідь пройти ВЛК і мати всі необхідні медичні документи на руках.
"Людина повинна знати алгоритм дій, якщо у неї є підстави. Чому вона досі не пройшла ВЛК самостійно, без проблем? Багато кого з обмежено придатних зараз зупиняють на вулиці й відвозять на ВЛК, де рішення буде швидким і позитивним для ТЦК", — ділиться Шалару.
Також необхідно звернути увагу на те, що і до самого проходження ВЛК потрібно підготуватися заздалегідь: вивчити перелік хвороб із наказу №402 та перевірити, чи потрапляєте ви під категорії обмеженої придатності або повної непридатності до служби.
"Раджу взяти всі свої медичні документи, самому піти на ВЛК і вивчити постанову, бо багато хвороб вже визнані придатними для служби. Краще дізнатися це заздалегідь, ніж потрапити в ситуацію, коли вас зупиняють на вулиці й везуть у бусі на комісію", — додає адвокат.
Втрата військового квитка
Крім того, слід памʼятати, що у разі втрати військового квитка не варто одразу панікувати. Електронна система "Резерв+" повністю прирівнюється до паперового документа і його можна використовувати як військовий квиток через QR-код на телефоні. І якщо у представників ТЦК немає можливості його сканувати, це вже не ваша проблема, а питання до технічного забезпечення.
"Якщо ви втратили військово-обліковий документ, не біда — всі дані є в 'Резерв+'. Ця система прирівняна до військового квитка й має таку ж юридичну силу. Я раджу всім користуватися нею — це зручно й надійно", — підсумовує юрист.
Мобілізація в Україні поступово виходить на новий рівень, але процес усе ще потребує значних реформ, щоб стати дійсно сучасним і зручним. Важливим кроком у цьому напрямку стало впровадження електронних військових квитків, завдяки яким перевірка документів стала значно швидшою. Однак це лише початок, і попереду чимало викликів, які потребують інноваційних рішень для створення максимально ефективної системи.
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