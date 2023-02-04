Из-за масштабного блекаута в Одессе "на полную" работают Пункты несгибаемости: количество посетителей перевалило за 2 тысячи только в 150 центрах

Из-за отсутствия света одесситы приходят в Пункты зарядиться и выпить горячего чая.

Из-за отсутствия света все Одессе городские пункты несокрушимости открыты. Число посетителей становится все больше.

Об этом Новини.LIVE узнали на сайте Одесского городского совета.

Пока энергетики устраняют последствия аварии на подстанции, где сгорело оборудование, одесситы подстраиваются под новые условия без света. На помощь приходят Пункты несокрушимости.

Ранее высшим руководством страны отмечалось, что ближайшая ночь и несколько дней будут самыми сложными в последнее время.

"В Одессе круглосуточно работать все Пункты несокрушимости. Ради координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель Укрэнерго", — написал Денис Шмыгаль.

Но ситуация очень сложная и вероятно, город перейдет на более строгий график восстановления электроэнергии 2 часа через 6. Пока энергетики будут чинить сети, на генераторы перейдет значительная часть критической инфраструктуры.

"Заживлённая критическая инфраструктура, некоторое количество абонентов и незначительное количество просто домов. Сейчас они включаются поочередно. Сейчас мы можем завить город всего на 45-50%. Но для обычных горожан остается мало. Сегодня и завтра, как минимум, мы будем в таком же формате. Но прогнозов на дни или недель мы не можем", — прокомментировал ситуацию в городе глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Основные категории пунктов

Пункты несокрушимости — это места организованные областными и городскими властями, а также ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку;

пункты несокрушимости ответственного бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты;

магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

Пункты несокрушимости в Одессе

Число пунктов несокрушимости растет ежедневно. К тому же, спрос на посещение таких центров резко растет после ракетных обстрелов или аварий в энергосистеме.

Сейчас в городе уже более 250 пунктов, так что одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.

Напомним, что адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Также в Одессе на базе Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация" открылся самый большой пункт несокрушимости в городе — Центр единства одесской молодежи. Параллельно с детским обучением здесь есть место для всех желающих подзарядить телефоны или поймать интернет для работы.