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За день полторы сотни Пунктов несокрушимости посетило 2,5 тысячи одесситов

4 февраля 2023 20:23
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Из-за масштабного блекаута в Одессе "на полную" работают Пункты несгибаемости: количество посетителей перевалило за 2 тысячи только в 150 центрах
Из-за отсутствия света одесситы приходят в Пункты зарядиться и выпить горячего чая.
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Из-за отсутствия света все Одессе городские пункты несокрушимости открыты. Число посетителей становится все больше.

Об этом Новини.LIVE узнали на сайте Одесского городского совета

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Пока энергетики устраняют последствия аварии на подстанции, где сгорело оборудование, одесситы подстраиваются под новые условия без света. На помощь приходят Пункты несокрушимости.

Ранее высшим руководством страны отмечалось, что ближайшая ночь и несколько дней будут самыми сложными в последнее время. 

"В Одессе круглосуточно работать все Пункты несокрушимости. Ради координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель Укрэнерго", — написал Денис Шмыгаль.

Но ситуация очень сложная и вероятно, город перейдет на более строгий график восстановления электроэнергии 2 часа через 6. Пока энергетики будут чинить сети, на генераторы перейдет значительная часть критической инфраструктуры.

"Заживлённая критическая инфраструктура, некоторое количество абонентов и незначительное количество просто домов. Сейчас они включаются поочередно. Сейчас мы можем завить город всего на 45-50%. Но для обычных горожан остается мало. Сегодня и завтра, как минимум, мы будем в таком же формате. Но прогнозов на дни или недель мы не можем", — прокомментировал ситуацию в городе глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Основные категории пунктов

  • Пункты несокрушимости — это места организованные областными и городскими властями, а также ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку;
  • пункты несокрушимости ответственного бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты;
  • магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

Пункты несокрушимости в Одессе

Число пунктов несокрушимости растет ежедневно. К тому же, спрос на посещение таких центров резко растет после ракетных обстрелов или аварий в энергосистеме.

Сейчас в городе уже более 250 пунктов, так что одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.

Напомним, что адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Также в Одессе на базе Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация" открылся самый большой пункт несокрушимости в городе — Центр единства одесской молодежи. Параллельно с детским обучением здесь есть место для всех желающих подзарядить телефоны или поймать интернет для работы.

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