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За день півтори сотні Пунктів незламності відвідало 2,5 тисячі одеситів

4 лютого 2023 20:23
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Через масштабний блекаут в Одесі "на повну" працюють Пункти незламності: кількість відвідувачів перевалила за 2 тисячі лише у 150 центрах
Через відсутність світла одесити приходять до Пунктів зарядитись і випити гарячого чаю.
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Через відсутність світла усі Одесі міські пункти незламності відкриті. Число відвідувачів стає більше.

Про це Новини.LIVE дізналися на  сайті Одеської міської ради.

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Поки енергетики усувають наслідки аварії на підстанції, де згоріло обладнання, одесити підлаштовуються на нові умови без світла. На допомогу приходять Пункти незламності.

Раніше вищим керівництвом країни зазначалося, що найближча ніч та кілька днів будуть найскладнішими за останній час. 

"В Одесі мають цілодобово працювати всі Пункти незламності. Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник Укренерго", — написав Денис Шмигаль.

Та ситуація дуже складна й імовірно, місто перейде на суворіший графік відновлення електроенергії 2 години через 6. Поки енергетики лагодитимуть мережі, на генератори перейде значна частина критичної інфраструктури.

"Заживлена критична інфраструктура, деяка кількість абонентів та незначна кількість просто будинків. Зараз вони вмикаються по черзі. Зараз ми можемо завити місто лише на 45-50%. Але для звичайних містян залишається мало. Сьогодні й завтра, як мінімум, ми будемо в такому ж форматі. Але прогнозів на дні чи тижнів ми не можемо", — прокоментував ситуацію в місті голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.   

Основні категорії пунктів

  • Пункти незламності — це місця організовані обласною та міською владою, а також ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку;
  • пункти незламності відповідального бізнесу — тут є можливість безплатно підзарядити гаджети;
  • магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

Пункти незламності в Одесі

Кількість пунктів незламності зростає щодня. До того ж попит на відвідування таких центрів різко зростає після ракетних обстрілів чи аварій в енергосистемі.

Наразі у місті вже понад 250 пунктів, тож одесити під час відключення світла можуть комфортно працювати та заряджати телефони у таких центрах.

Нагадаємо, що адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.

Також в Одесі на базі Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація" відкрився найбільший пункт незламності в місті — Центр єдності одеської молоді. Паралельно із дитячим навчанням тут є місце для усіх охочих підзарядити телефони або "спіймати" інтернет для роботи.

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