За сутки в Одесской области было уничтожено 6 гектаров земли

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС в Одесской области

Несмотря на постоянные призывы спасателей о запрете сжигания сухой растительности, люди продолжают разрушать окружающую среду. Только за последние сутки в Одесской области произошло 28 пожаров на открытых территориях, в результате чего было уничтожено 6 гектаров земли.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

"Уважаемые граждане! Провоцируя пожары на открытых территориях, вы уничтожайте окружающую среду, наносите вред всей живой и подвергаете опасности собственную жизнь! Подумайте, стоит ли сжигание сухостоя таких последствий", — говорится в сообщении.

В большинстве случаев возгорание сухой травы возникает из-за людей. Фото: ГСЧС в Одесской области

Огонь распространяется очень быстро. Фото: ГСЧС в Одесской области

Большинство из пожаров возникли из-за небрежного отношения граждан к природной среде. Вспышки пожаров в основном начинались от поджога сухой растительности и окурков.

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101.

Отметим, что с начала текущего года на территории Одесчины произошло более 500 пожаров сухой растительности и в природных экосистемах. Основная причина таких пожаров — безответственное поведение граждан.