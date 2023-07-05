За добу на Одещині було знищено 6 гектарів землі

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області

Попри постійні заклики рятувальників щодо заборони спалювання сухої рослинності, люди продовжують руйнувати навколишнє середовище. Лише протягом останньої доби на Одещині сталося 28 пожеж на відкритих територіях, в результаті чого було знищено 6 гектарів землі.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"Шановні громадяни! Провокуючи пожежі на відкритих територіях, ви нищите навколишнє середовище, завдаєте шкоди всьому живому та наражаєте на небезпеку власне життя! Подумайте, чи варте спалювання сухостою таких наслідків", — йдеться в повідомленні.

У більшості випадків загоряння сухої трави виникає через людей. Фото: ДСНС в Одеській області

Вогонь поширюється дуже швидко. Фото: ДСНС в Одеській області

Більшість із пожеж виникли через недбале ставлення громадян до природного середовища. Спалахи пожеж здебільшого починались від підпалу сухої рослинності та недопалків.

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтесь до Служби порятунку за номером 101.

Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.