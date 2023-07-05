За добу на Одещині було знищено 6 гектарів землі
Попри постійні заклики рятувальників щодо заборони спалювання сухої рослинності, люди продовжують руйнувати навколишнє середовище. Лише протягом останньої доби на Одещині сталося 28 пожеж на відкритих територіях, в результаті чого було знищено 6 гектарів землі.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
"Шановні громадяни! Провокуючи пожежі на відкритих територіях, ви нищите навколишнє середовище, завдаєте шкоди всьому живому та наражаєте на небезпеку власне життя! Подумайте, чи варте спалювання сухостою таких наслідків", — йдеться в повідомленні.
Більшість із пожеж виникли через недбале ставлення громадян до природного середовища. Спалахи пожеж здебільшого починались від підпалу сухої рослинності та недопалків.
Правила поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтесь до Служби порятунку за номером 101.
Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.