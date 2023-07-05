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За добу на Одещині було знищено 6 гектарів землі

5 липня 2023 14:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За добу на Одещині було знищено 6 гектарів землі
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри постійні заклики рятувальників щодо заборони спалювання сухої рослинності, люди продовжують руйнувати навколишнє середовище. Лише протягом останньої доби на Одещині сталося 28 пожеж на відкритих територіях, в результаті чого було знищено 6 гектарів землі.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"Шановні громадяни! Провокуючи пожежі на відкритих територіях, ви нищите навколишнє середовище, завдаєте шкоди всьому живому та наражаєте на небезпеку власне життя! Подумайте, чи варте спалювання сухостою таких наслідків", — йдеться в повідомленні.

У більшості випадків загоряння сухої трави виникає через людей. Фото: ДСНС в Одеській області
У більшості випадків загоряння сухої трави виникає через людей. Фото: ДСНС в Одеській області
Вогонь поширюється дуже швидко. Фото: ДСНС в Одеській області

Більшість із пожеж виникли через недбале ставлення громадян до природного середовища. Спалахи пожеж здебільшого починались від підпалу сухої рослинності та недопалків.

Правила поведінки: 

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтесь до Служби порятунку за номером 101. 

Зазначимо, від початку поточного року на території Одещини сталося понад 500 пожеж сухої рослинності та в природних екосистемах. Основною причиною таких пожеж є безвідповідальна поведінка громадян.

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