Вчера одесситы имели свет в среднем 19 часов в сутки.

В области ситуация была еще лучше

Вчера прошел первый день работы тестовых графиков стабилизационных отключений. Энергетикам удалось обеспечить 100% домов Одесской области электроэнергией в гарантированные часы белой зоны.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

"Это удалось достичь благодаря достаточным лимитам и благоприятным погодным условиям, которые позволили увеличить производство зеленой энергии. Солнечные и ветровые электростанции частично покрыли дефицит электроэнергии и позволили давать больше света жителям Одесчины", — говорится в сообщении.

Тестирование новых графиков

Энергетикам Укрэнерго удалось починить часть энергооборудования Одесской области. Это позволило приступить к тестовой работе новых графиков стабилизационных отключений. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Напомним, сегодня была 14-я массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.

Впрочем, известно, что большинство воздушных целей врага успешно сбиты силами ПВО. Взрывы были зафиксированы в Кривом Роге, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницкой, Виннице, Львове, Полтавской, Кировоградской и столице Украины — Киеве.