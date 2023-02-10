С помощью "зеленой энергии": вчера одесситы имели свет в среднем 19 часов в сутки
Вчера прошел первый день работы тестовых графиков стабилизационных отключений. Энергетикам удалось обеспечить 100% домов Одесской области электроэнергией в гарантированные часы белой зоны.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
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"Это удалось достичь благодаря достаточным лимитам и благоприятным погодным условиям, которые позволили увеличить производство зеленой энергии. Солнечные и ветровые электростанции частично покрыли дефицит электроэнергии и позволили давать больше света жителям Одесчины", — говорится в сообщении.
Тестирование новых графиков
Энергетикам Укрэнерго удалось починить часть энергооборудования Одесской области. Это позволило приступить к тестовой работе новых графиков стабилизационных отключений. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.
Напомним, сегодня была 14-я массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.
Впрочем, известно, что большинство воздушных целей врага успешно сбиты силами ПВО. Взрывы были зафиксированы в Кривом Роге, Днепре, Одессе, Николаеве, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницкой, Виннице, Львове, Полтавской, Кировоградской и столице Украины — Киеве.