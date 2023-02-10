За допомогою "зеленої енергії": вчора одесити мали світло в середньому 19 годин на добу
Вчора пройшов перший день роботи тестових графіків стабілізаційних відключень. Енергетикам вдалось забезпечити 100% будинків Одеської області електроенергією в гарантовані години білої зони.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
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"Цього вдалось досягти завдяки достатнім лімітам та сприятливим погодним умовам, які дозволили збільшити виробництво зеленої енергії. Сонячні та вітрові електростанції частково покрили дефіцит електроенергії й дозволили давати більше світла мешканцям Одещини", — йдеться в повідомленні.
Тестування нових графіків
Енергетикам Укренерго вдалось полагодити частину енергообладнання Одещини. Це дозволило розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.
Нагадаємо, сьогодні була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.
Втім відомо, що більшість повітряних цілей ворога успішно збито силами ППО. Вибухи були зафіксовані у Кривому Розі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Івано-Франківську, Хмельницьку, Вінниці, Львові, на Полтавщині, Кіровоградщині та у столиці України — Києві.