Вчора одесити мали світло в середньому 19 годин на добу

В області ситуація була ще краща

Вчора пройшов перший день роботи тестових графіків стабілізаційних відключень. Енергетикам вдалось забезпечити 100% будинків Одеської області електроенергією в гарантовані години білої зони.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

"Цього вдалось досягти завдяки достатнім лімітам та сприятливим погодним умовам, які дозволили збільшити виробництво зеленої енергії. Сонячні та вітрові електростанції частково покрили дефіцит електроенергії й дозволили давати більше світла мешканцям Одещини", — йдеться в повідомленні.

Тестування нових графіків

Енергетикам Укренерго вдалось полагодити частину енергообладнання Одещини. Це дозволило розпочати тестову роботу нових графіків стабілізаційних відключень. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.

Втім відомо, що більшість повітряних цілей ворога успішно збито силами ППО. Вибухи були зафіксовані у Кривому Розі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Харкові, Івано-Франківську, Хмельницьку, Вінниці, Львові, на Полтавщині, Кіровоградщині та у столиці України — Києві.