За границу можно проехать без задержки — какая ситуация на трассе Одесса — Рени
На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой сегодня утром, 2 июня. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. На одном из КПП зафиксирована небольшая очередь из желающих уехать в соседнюю страну.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка на въезде из Одессы, в Маяках и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом наблюдается небольшая очередь.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
А вот на пункте пропуска "Староказачье — Тудора" очередей на пересечение границы нет. Поэтому можно проехать без задержки. На картах этот участок синий, свидетельствующий о свободном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Татарбунар. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы тоже не зафиксированы. Проезд в КПП свободный и не осложненный.
Цены на топливо
На украинских автозаправочных станциях цены на горючее не изменились. Стоимость всех марок бензина, дизеля и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового сайта, 2 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,58 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,33 грн/л;
- дизельное топливо — 52,58 грн/л;
- сжиженный газ — 26,57 грн/л.
Напомним, на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.
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