За кордон можна проїхати без затримки — яка ситуація на трасі Одеса — Рені
На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні вранці, 2 червня. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. На одному з КПП зафіксована невелика черга з охочих виїхати до сусідньої країни.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді з Одеси, у Маяках та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом спостерігається невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
А ось на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону немає. Тому можна проїхати без затримки. На картах ця ділянка синя, що свідчить про вільний рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати та Татарбунар. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону теж не зафіксовано. Проїзд до КПП вільний та неускладнений.
Ціни на паливо
На українських автозаправних станціях ціни на пальне не змінилися. Вартість всіх марок бензину, а також дизеля та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового сайту, 2 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,58 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,33 грн/л;
- дизельне пальне — 52,58 грн/л;
- скраплений газ — 26,57 грн/л.
Нагадаємо, на півдні Одеської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал Кофа, що розташований на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове. Стару конструкцію вже демонтували та йде підготовка до встановлення нових балок.
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