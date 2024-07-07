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За границу следует выезжать немедленно — на трассе Одесса — Рени собираются пробки

7 июля 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Как в воскресенье доехать из Одессы в Бессарабию и за границу: Молдовы и Румынии
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в воскресенье утром, 7 июля. Стоит отметить, что их размеры незначительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, небольшое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже небольшая очередь.

За границу следует выезжать немедленно - на трассе Одесса-Рени собираются пробки - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, свидетельствующий о не затрудненном движении.

За границу следует выезжать немедленно - на трассе Одесса-Рени собираются пробки - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, Броски и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

За границу следует выезжать немедленно - на трассе Одесса-Рени собираются пробки - фото 3
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

За границу следует выезжать немедленно - на трассе Одесса-Рени собираются пробки - фото 4
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

На украинских АЗС цены на горючее не изменились. Стоимость бензина всех марок, а также дизельного горючего и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового портала, 7 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,04 грн/л;
А-95 — 56,50 грн/л;
А-92 — 53,50 грн/л;
дизельное топливо — 52,67 грн/л;
сжиженный газ — 26,60 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.

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