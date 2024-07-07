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За кордон варто виїжджати негайно — на трасі Одеса — Рені збираються затори

7 липня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Як в неділю доїхати з Одеси до Бессарабії та за кордон: Молдови та Румунії
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у неділю вранці, 7 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.

За кордон варто виїжджати негайно — на трасі Одеса-Рені збираються затори - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про не утруднений рух.

За кордон варто виїжджати негайно — на трасі Одеса-Рені збираються затори - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

За кордон варто виїжджати негайно — на трасі Одеса-Рені збираються затори - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

За кордон варто виїжджати негайно — на трасі Одеса-Рені збираються затори - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських АЗС ціни на пальне не змінились. Вартість бензину всіх марок, а також дизельного пального та автогазу,   залишились на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового порталу, 7 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,04 грн/л;
А-95 — 56,50 грн/л;
А-92 — 53,50 грн/л;
дизельне пальне — 52,67 грн/л;
скраплений газ — 26,60 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Вже були укладені два договори з підрядником на розроблення проєктної документації, що оцінили у понад 2 мільйони гривень.

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