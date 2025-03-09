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За границу стоит выезжать сейчас — ситуация на трассе Одесса-Рени

9 марта 2025 09:23
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Очереди на границе и пробки на трассе Одесса-Рени
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 9 марта наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса-Рени в направлении молдовской границы. В Румынию сегодня также можно добраться без больших трудностей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей также не наблюдается.

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Пробки на Паланке. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

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Напомним, в Одесской области спасатели снова с помощью дронов зафиксировали поджог сухостоя. Также мы писали, что на территории природного парка "Тузловские лиманы" задержали браконьера, который успел нанести государству огромный ущерб.

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