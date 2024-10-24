Мужчина пытался проехать в Молдову с фальшивыми правами

Пограничный пункт Тудора. Фото: пограничная полиция Молдовы

Пограничники в пункте пропуска "Староказачье — Тудора" задержали водителя из Азербайджана. Мужчина пытался въехать в Республику Молдова с поддельными водительскими правами.

Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

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Детали задержания

Мужчина пересекал границу на собственном автомобиле. Во время проверки в его сумке были обнаружены водительские права, якобы выданные в Румынии. Впрочем, оказалось, что документ фальшивый. Правоохранители начали расследование.

Какие документы нужно показывать на КПП

Сечение на своем авто:

водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;

документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий информацию на кириллице и на латинице;

опознавательный знак Украины на авто (UA);

государственный номерной знак на автомобиле;

страховой полис международного страхования "Зеленая карта"

на некоторых КПП — ТО транспорта.

Сечение на чужом авто (дополнительно):

доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

временный регистрационный талон на право управления автомобилем;

технический паспорт на автомобиль — фактический или у "Дія".

Напомним, на границе Молдовы задержали одессита, который вез непозволительные медикаменты. Также иностранец пытался вывезти из Одессы в Молдову несколько пистолетов и ножей.