Мужчина пытался проехать в Молдову с фальшивыми правами

За границу с поддельными правами — на Одесчине задержали иностранца
Пограничники в пункте пропуска "Староказачье — Тудора" задержали водителя из Азербайджана. Мужчина пытался въехать в Республику Молдова с поддельными водительскими правами.
Об этом сообщили в Пограничной полиции Молдовы.
Детали задержания
Мужчина пересекал границу на собственном автомобиле. Во время проверки в его сумке были обнаружены водительские права, якобы выданные в Румынии. Впрочем, оказалось, что документ фальшивый. Правоохранители начали расследование.
Какие документы нужно показывать на КПП
Сечение на своем авто:
- водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;
- документ о регистрации транспортного средства (технический паспорт), содержащий информацию на кириллице и на латинице;
- опознавательный знак Украины на авто (UA);
- государственный номерной знак на автомобиле;
- страховой полис международного страхования "Зеленая карта"
- на некоторых КПП — ТО транспорта.
Сечение на чужом авто (дополнительно):
- доверенность на право вождения авто с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
- временный регистрационный талон на право управления автомобилем;
- технический паспорт на автомобиль — фактический или у "Дія".
Напомним, на границе Молдовы задержали одессита, который вез непозволительные медикаменты. Также иностранец пытался вывезти из Одессы в Молдову несколько пистолетов и ножей.
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