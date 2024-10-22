Одесит віз заборонений товар до Молдови

Вилучені медикаменти. Фото: митна служба Молдови

На посту "Паланка" молдовські митники виявили чоловіка, який намагався перевезти велику кількість ліків. Тепер йому доведеться сплатити штраф.

Про це повідомили у Митній службі Молдови.

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Що сталося

Митники оглянули автомобіль, що їхав з Одеси. У багажнику виявили схованку, в якій було близько двадцяти ін'єкційних препаратів. Їх вилучили, на порушника склали адміністративні матеріали.

Які ліки можна ввозити в Молдову

Без рецепта перевозити через кордон можна тільки знеболювальні, таблетки проти заколисування або вітаміни. Якщо людина проходить курс лікування, то вона має мати при собі копію медичної карти, рецепт на ліки, чек з аптеки, а також довідку з діагнозом, завірену печаткою медзакладу за підписом лікаря.

Нагадаємо, на Одещині громадянин Китаю намагався підкупити прикордонника, щоби потрапити в Україну. Також одеські митники затримали цілу колекцію антикваріату, яку жінка намагалася вивезти за кордон.