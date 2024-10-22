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Медикаменты без документов и в тайнике — в Паланке задержали одессита

22 октября 2024 20:36
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесс виз запрещен товар в Молдову
Изъятые медикаменты. Фото: таможенная служба Молдовы
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На посту Паланка молдавские таможенники обнаружили мужчину, пытавшегося перевезти большое количество лекарств. Теперь ему придется заплатить штраф.

Об этом сообщили в Таможенной службе Молдавии.

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Таможенники осмотрели ехавший из Одессы автомобиль. В багажнике обнаружили тайник, в котором было около двадцати инъекционных препаратов. Их изъяли, на нарушителя составили административные материалы.

Какие лекарства можно ввозить в Молдову

Без рецепта перевозить через границу можно только обезболивающие, таблетки против укачивания или витамины. Если человек проходит курс лечения, он должен иметь при себе копию медицинской карты, рецепт на лекарства, чек из аптеки, а также справку с диагнозом, заверенную печатью медучреждения за подписью врача.

Напомним, в Одесской области гражданин Китая пытался подкупить пограничника, чтобы попасть в Украину. Также одесские таможенники задержали целую коллекцию антиквариата, которую женщина пыталась вывезти за границу.

граница Одесса таможня Молдова лекарства

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