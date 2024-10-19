Громадянин Китаю намагався підкупити прикордонника на Одещині

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото ілюстративне: Агентство відновлення

На Одещині 43-річний громадянин Китаю спробував підкупити українського прикордонника. Він пропонував хабар у 200 доларів США, аби потрапити на територію України.

Про це у суботу, 19 жовтня, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Деталі справи

Інцидент стався у пункті пропуску "Старокозаче". За інформацією прикордонників, громадянин Китаю не зміг надати їм обґрунтовану інформацію про мету свого візиту до України та не орієнтувався, куди саме прямує. Зрозумівши, що його можуть не пропустити, чоловік запропонував прикордоннику хабар у розмірі 200 доларів США. Попри спробу китайця "розв'язати питання" незаконним шляхом, прикордонник відмовився від пропозиції.

Хабар, який пропонував китаєць. Фото: ДПСУ

Яке покарання

Про спробу підкупу було негайно повідомлено Національну поліцію, а щодо іноземця складено заяву за ознаками злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Це порушення карається штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Орлівка" затримали 63-річну громадянку України, яка їхала до Болгарії з раритетними речами. Жоден з артефактів водійка не задекларувала.

Також у тому самому пункті митники виявили срібні предмети, більшість з яких мають ознаки старовини. Іноземець намагався вивезти колекцію без відповідних документів.