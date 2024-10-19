Гражданин Китая пытался подкупить пограничника в Одесской области.

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото иллюстративный: Агентство восстановления

В Одесской области 43-летний гражданин Китая попытался подкупить украинского пограничника. Он предлагал взятку в 200 долларов США, чтобы попасть на территорию Украины.

Об этом в субботу, 19 октября, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Детали дела

Инцидент произошел в пункте пропуска "Старокозачье". По информации пограничников, гражданин Китая не смог предоставить им обоснованную информацию о целях своего визита в Украину и не ориентировался, куда направляется. Поняв, что его могут не пропустить, мужчина предложил пограничнику взятку в размере 200 долларов США. Несмотря на попытку китайца "решить вопрос" незаконным путём, пограничник отказался от предложения.

Взятка, которую предлагал китаец. Фото: ГНСУ

Какое наказание

О попытке подкупа была немедленно уведомлена Национальная полиция, а в отношении иностранца составлено заявление по признакам преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Это нарушение карается штрафом от пятисот до семисот пятидесяти тысяч рублей или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в пункте пропуска "Орловка" задержали 63-летнюю гражданку Украины, которая ехала в Болгарию с раритетными вещами. Ни один из артефактов водитель не задекларировала.

Также в том же пункте таможенники обнаружили серебряные предметы, большинство из которых имеют признаки старины. Иностранец пытался вывезти коллекцию без соответствующих документов.