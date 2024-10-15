Ізраїльтянин намагався вивезти зброю з Одеси

Прикордонники вилучили зброю у пасажира. Фото: прикордонна поліція Молдови

У вантажі 22-річного громадянина Ізраїлю, який їхав мікроавтобусом з Одеси до Кишинева, прикордонники знайшли цілий набір заборонених речей. Їх конфіскували. А перевізником будуть займатися правоохоронці.

Про це повідомили у прикордонній поліції Молдови.

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Що знайшли

Проводячи митний контроль на пості "Паланка", прикордонники "просвітили" вантаж чоловіка. Вони виявили чотири пневматичні пістолети, сім контейнерів з кулями для них, електрошокер, а також ніж. Всі ці речі мандрівник не задекларував.

Що можна ввозити до Молдови без мита і податків

До Молдови "зеленим коридором" можна ввозити:

товари загальною вартістю не дорожче 200 євро, які не призначені для продажу;

їжу для особистого споживання;

не більше 10 000 євро готівкою;

не більше 200 цигарок, 50 сигар, 2 літри вина чи інших алкогольних напоїв та 5 літрів пива;

не більше 2 мобільних телефони, 3 годинники, 4 окулярів чи аналогічних речей, по 1 комп’ютеру, магнітофону, фотоапарату, відеокамері, до 5 різних ювелірних виробів;

ліки тільки для особистого користовування.

Нагадаємо, на Одещині викрили шахрая, який хотів потрапити до Молдови з підробленими правами.

Також одесит намагався вивезти за кордон боєприпаси.