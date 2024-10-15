Израильтянин пытался вывезти оружие из Одессы

Пограничники изъяли оружие у пассажира. Фото: пограничная полиция Молдовы

В грузе 22-летнего гражданина Израиля, который ехал микроавтобусом из Одессы в Кишинев, пограничники нашли целый набор запрещенных вещей. Их конфисковали. А перевозчиком будут заниматься правоохранители.

Об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.

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Проводя таможенный контроль на посту "Паланка", пограничники "просветили" груз мужчины. Они обнаружили четыре пневматических пистолета, семь контейнеров с шарами для них, электрошокер, а также нож. Все эти вещи путешественник не задекларировал.

Что можно ввозить в Молдову без пошлины и налогов

В Молдову "зеленым коридором" можно ввозить:

товары общей стоимостью не дороже 200 евро, не предназначенные для продажи;

пищу для личного потребления;

не более 10 000 евро наличными;

не более 200 сигарет, 50 сигар, 2 литра вина или других алкогольных напитков и 5 литров пива;

не более 2 мобильных телефонов, 3 часа, 4 очка или аналогичных вещей, по 1 компьютеру, магнитофону, фотоаппарату, видеокамере, до 5 различных ювелирных изделий;

лекарства только для личного использования.

Напомним, в Одесской области разоблачили мошенника, который хотел попасть в Молдову с поддельными правами.

Также одессит пытался вывезти за границу боеприпасы.