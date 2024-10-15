Израильтянин пытался вывезти оружие из Одессы

Иностранец пытался вывезти из Одессы за границу оружие
В грузе 22-летнего гражданина Израиля, который ехал микроавтобусом из Одессы в Кишинев, пограничники нашли целый набор запрещенных вещей. Их конфисковали. А перевозчиком будут заниматься правоохранители.
Об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.
Что нашли
Проводя таможенный контроль на посту "Паланка", пограничники "просветили" груз мужчины. Они обнаружили четыре пневматических пистолета, семь контейнеров с шарами для них, электрошокер, а также нож. Все эти вещи путешественник не задекларировал.
Что можно ввозить в Молдову без пошлины и налогов
В Молдову "зеленым коридором" можно ввозить:
- товары общей стоимостью не дороже 200 евро, не предназначенные для продажи;
- пищу для личного потребления;
- не более 10 000 евро наличными;
- не более 200 сигарет, 50 сигар, 2 литра вина или других алкогольных напитков и 5 литров пива;
- не более 2 мобильных телефонов, 3 часа, 4 очка или аналогичных вещей, по 1 компьютеру, магнитофону, фотоаппарату, видеокамере, до 5 различных ювелирных изделий;
- лекарства только для личного использования.
Напомним, в Одесской области разоблачили мошенника, который хотел попасть в Молдову с поддельными правами.
Также одессит пытался вывезти за границу боеприпасы.
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