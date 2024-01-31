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За мужество — сотрудник Odesa.LIVE получил посмертную награду от президента

31 января 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
За мужество — сотрудник Odesa.LIVE получил посмертную награду от президента
Церемония прощания с Александром. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В январе прошлого года, защищая Украину, в Соледаре Донецкой области в возрасте 33 лет погиб ушедший на фронт добровольцем сотрудник телеканала Odesa.LIVE Александр Климов. Президент Зеленский наградил героя орденом ІІІ степени "За мужество".

Об этом Новини.LIVE узнали от родственников Саши.

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Отметим, что указ президентом был подписан еще 5 мая 2023 года, однако родственники узнали об этом только тогда, когда получили награду. Произошло это через год после гибели солдата.

"Через год после гибели в бою под Соледаром, сегодня, 24.01.24, наш другу и коллега Александр Климов награжден (посмертно) медалью "За мужество", — пишет друг и коллега Алексей Барановский.

Нет описания фотографии.
Награда героя. Фото: Алексей Барановский
Решение о награждении на сайте ОП. Фото: скриншот

Что известно о боевом пути

Известно, что Александр Климов пошел воевать добровольцем в Десантно-штурмовые войска в середине 2022 года. После трехмесячного обучения оказался на передовой в Донецкой области, где шли кровавые бои. Погиб герой от выстрела вражеского снайпера во время обороны укрепрайонов недалеко от соляных шахт в Соледаре.

Напомним, прощание с Александром прошло в его родном Доброславе 26 января 2023 года. В последний путь отправить военного и бывшего коллегу пришла и команда Новини.LIVE.

Также мы писали, что 14 января 2023 года основатель этой частной военной компании опубликовал видео, записанное, как он утверждал, в центре Соледара.

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