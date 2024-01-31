За мужність — співробітник Odesa.LIVE отримав посмертну нагороду від президента

Церемонія прощання з Олександром. Фото: Новини.LIVE

У січні минулого року, боронячи Україну, у Соледарі Донецької області у віці 33 років загинув співробітник телеканалу Odesa.LIVE Олександр Клімов, який пішов на фронт добровольцем. Президент Зеленський нагородив героя орденом ІІІ ступеня "За мужність".

Про це Новини.LIVE дізналися від родичів Сашка.

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Зазначимо, що указ президентом був підписаний ще 5 травня 2023 року, однак родичі дізналися про це лише тоді, коли отримали нагороду. Сталося це за рік після загибелі солдата.

"Через рік після загибелі в бою під Соледаром, сьогодні, 24.01.24, нашого друга і колегу Олександра Климова, нагороджено (посмертно) медаллю "За мужність", — пише друг та колега Олексій Барановський.

Нагорода героя. Фото: Олексій Барановський

Рішення про нагородження на сайті ОП. Фото: скриншот

Що відомо про бойовий шлях

Відомо, що Олександр Клімов пішов воювати добровольцем до Десантно-штурмових військ у середині 2022 року. Після тримісячного навчання опинився на передовій на Донеччині, де точилися криваві бої. Загинув герой від пострілу ворожого снайпера під час оборони укріпрайонів неподалік від соляних шахт у Соледарі.

Нагадаємо, прощання з Олександром відбулося у його рідному Доброславі 26 січня 2023 року. В останній шлях відправити військового та колишнього колегу прийшла і команда Новини.LIVE.

Також ми писали, що 14 січня 2023 року засновник цієї приватної військової компанії опублікував відео, записане, як він стверджував, у центрі Соледару.