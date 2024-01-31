Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow За мужність — співробітник Odesa.LIVE отримав посмертну нагороду від президента arrow

За мужність — співробітник Odesa.LIVE отримав посмертну нагороду від президента

31 січня 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
За мужність — співробітник Odesa.LIVE отримав посмертну нагороду від президента
Церемонія прощання з Олександром. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У січні минулого року, боронячи Україну, у Соледарі Донецької області у віці 33 років загинув співробітник телеканалу Odesa.LIVE Олександр Клімов, який пішов на фронт добровольцем. Президент Зеленський нагородив героя орденом ІІІ ступеня "За мужність". 

Про це Новини.LIVE дізналися від родичів Сашка. 

Читайте також:

Зазначимо, що указ президентом був підписаний ще 5 травня 2023 року, однак родичі дізналися про це лише тоді, коли отримали нагороду. Сталося це за рік після загибелі солдата. 

"Через рік після загибелі в бою під Соледаром, сьогодні, 24.01.24, нашого друга і колегу Олександра Климова, нагороджено (посмертно) медаллю "За мужність", — пише друг та колега Олексій Барановський. 

Немає опису світлини.
Нагорода героя. Фото: Олексій Барановський
Рішення про нагородження на сайті ОП. Фото: скриншот

Що відомо про бойовий шлях 

Відомо, що Олександр Клімов пішов воювати добровольцем до Десантно-штурмових військ у середині 2022 року. Після тримісячного навчання опинився на передовій на Донеччині, де точилися криваві бої. Загинув герой від пострілу ворожого снайпера під час оборони укріпрайонів неподалік від соляних шахт у Соледарі.

Нагадаємо, прощання з Олександром відбулося у його рідному Доброславі 26 січня 2023 року. В останній шлях відправити військового та колишнього колегу прийшла і команда Новини.LIVE.

Також ми писали, що 14 січня 2023 року засновник цієї приватної військової компанії опублікував відео, записане, як він стверджував, у центрі Соледару.

Донбас
Одеса
війна
ЗСУ
Одеська область
Новини Одеси
солдати
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі