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"За оборону Украины": в Одессе посмертно наградили учителя

17 мая 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"За оборону Украины": в Одессе посмертно наградили учителя
Медаль "За оборону Украины". Фото: Одесская ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе наградили бойцов, волонтеров, благотворителей, водителей и не только президентским отличием. К сожалению, не все получили награду самостоятельно, некоторым героям ее вручали посмертно.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Посмертно Владимир Калмык, учитель физического воспитания Беляевского лицея №1 из Одесского района, был награжден Отличием Президента за личное мужество и героизм. Герой продемонстрировал эти качества в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины во время боев за освобождение Херсона.

Государственное отличие "За оборону Украины". Фото: Одесская ОВА
Государственное отличие "За оборону Украины". Фото: Одесская ОВА

Президентским отличием "За Оборону Украины" были отмечены несколько одесских предпринимателей-благодетелей за их систематическую помощь Вооруженным силам Украины. Также были отмечены волонтеры, включая активных участников волонтерских центров учебных заведений Одесского региона. Они ежедневно снабжали воинские части и медицинские учреждения продуктами питания.

Также организовали доставку питьевой воды в Николаев и изготовили необходимые материалы для Херсонского и Донецкого направлений фронта, такие как окопные свечи, балаклавы и флаги. Кроме того, они производили маскировочные сетки для бойцов военной разведки.

Жители Одессы получили награду "За Оборону Украины". Фото: Одесская ОВА

Также среди награжденных участников обеспечения бесперебойной работы и организации защиты акваторий морских портов и содействия реализации мероприятий "Зерновой инициативы", — отметил и.о.главы Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков.

Напомним, в Одессе появится отдельное кладбище для военных, отдавших свою жизнь, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Для этого уже определен отдельный сектор, где будут установлены надгробия одинакового образца.

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