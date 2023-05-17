"За оборону України": в Одесі посмертно нагородили учителя

Медаль "За оборону України". Фото: Одеська ОВА

В Одесі нагородили бійців, волонтерів, благодійників, водіїв і не тільки президентською відзнакою. На жаль не всі отримали нагороду самостійно, деяким героям її вручали посмертно.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Посмертно Володимир Калмик, учитель фізичного виховання Біляївського ліцею № 1 з Одеського району, був нагороджений Відзнакою Президента за особисту мужність і героїзм. Герой продемонстрував ці якості у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України під час боїв за визволення Херсонщини.

Державна відзнака "За оборону України". Фото: Одеська ОВА

Президентською відзнакою "За Оборону України" були відзначені кілька одеських підприємців-благодійників за їхню систематичну допомогу Збройним силам України. Також були відзначені волонтери, включаючи активних учасників волонтерських центрів закладів освіти Одеського регіону. Вони щоденно забезпечували військові частини та медичні заклади продуктами харчування.

Також організували доставку питної води до міста Миколаїв та виготовили необхідні матеріали для Херсонського та Донецького напрямків фронту, такі як окопні свічки, балаклави та прапори. Крім того, вони виготовляли маскувальні сітки для бійців військової розвідки.

Мешканці Одеси отримали відзнаку "За Оборону України". Фото: Одеська ОВА

"Також серед нагороджених учасників забезпечення безперебійної роботи та організації захисту акваторій морських портів та сприяння реалізації заходів "Зернової ініціативи". Відзнаку отримали перевізники та водіїв, які забезпечують організацію доставлення гуманітарної допомоги, продовольства у деокуповані населені пункти та евакуацію населення із зон ведення бойових дій", — відзначив в.о.голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков.

Нагадаємо, в Одесі з’явиться окреме кладовище для військових, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України. Для цього уже визначено окремий сектор, де будуть встановлені надгробки однакового зразка.