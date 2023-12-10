За нарушение комендантского часа — в военкомат — в Одессе очередной скандал
Одессит оказался в территориальном центре комплектации и социальной поддержки после того, как был задержан во время комендантского часа. В Tik Tok обнародовали видеозапись с заявлением мужчины, утверждающего, что имеет отсрочку от службы.
Об этом Новини.LIVE узнали из социальных сетей.
Наказание за нарушение комендантского часа
На обнародованном видео одессит, задержанный в ночь на 9 декабря, высказал свои претензии к ТЦК, и утверждает, что уже подал заявление в полицию. Еще мужчина заявил, что владеет основаниями для получения отсрочки от военной службы.
Позднее Владислав Назаров, экс спикер оперативного командования "Юг", подтвердил, что сотрудники патрульной полиции Одессы действительно задержали нарушителя комендантского часа. Муж оказался военнообязанным. Он доставлен в территориальный центр комплектации и социальной поддержки.
"Правонарушитель утверждает, что имеет основания для отсрочки от призыва по уходу за матерью — инвалидом. Окончательные выводы о возможности призыва задержанного гражданина будут сделаны после предоставления им подтверждающих документов об отсрочке", — написал военный.
Комендантский час в Украине
Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об административной ответственности за нарушение комендантского часа. За это проголосовали 233 депутата.
Также мы писали, что в Раде согласовали урегулирование случаев, которые не являются нарушением комендантского часа.
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