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За нарушение комендантского часа — в военкомат — в Одессе очередной скандал

10 декабря 2023 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
За нарушение комендантского часа — в военкомат — в Одессе очередной скандал
ТЦК в Одессе на ул. Заньковецкой. Иллюстративная фотография. Фото: ЦПР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одессит оказался в территориальном центре комплектации и социальной поддержки после того, как был задержан во время комендантского часа. В Tik Tok обнародовали видеозапись с заявлением мужчины, утверждающего, что имеет отсрочку от службы.

Об этом Новини.LIVE узнали из социальных сетей.

Одессит, который утверждает, что его забрали в военкомат за нарушение комендантского часа. Фото: скриншот

Наказание за нарушение комендантского часа

На обнародованном видео одессит, задержанный в ночь на 9 декабря, высказал свои претензии к ТЦК, и утверждает, что уже подал заявление в полицию. Еще мужчина заявил, что владеет основаниями для получения отсрочки от военной службы.

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Позднее Владислав Назаров, экс спикер оперативного командования "Юг", подтвердил, что сотрудники патрульной полиции Одессы действительно задержали нарушителя комендантского часа. Муж оказался военнообязанным. Он доставлен в территориальный центр комплектации и социальной поддержки.

"Правонарушитель утверждает, что имеет основания для отсрочки от призыва по уходу за матерью — инвалидом. Окончательные выводы о возможности призыва задержанного гражданина будут сделаны после предоставления им подтверждающих документов об отсрочке", — написал военный.

Сообщения эксспикера оперативного командования "Юг". Фото: скриншот

Комендантский час в Украине

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об административной ответственности за нарушение комендантского часа. За это проголосовали 233 депутата.

Также мы писали, что в Раде согласовали урегулирование случаев, которые не являются нарушением комендантского часа.

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