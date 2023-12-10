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За порушення комендантської години — до військкомату — в Одесі черговий скандал

10 грудня 2023 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
За порушення комендантської години — до військкомату — в Одесі черговий скандал
ТЦК в Одесі по вул. Заньковецької. Ілюстративне фото. Фото: ЦПР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одесит опинився у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки після того, як його затримали під час комендантської години. У Tik Tok оприлюднили відеозапис із заявою чоловіка, який твердить, що має відстрочку від служби.
 
Про це Новини.LIVE дізнались із соціальних мереж.

Одесит, який стверджує, що його забрали у військкомат за порушення комендантської години. Фото: скриншот 

Покарання за порушення комендантської години

На оприлюдненому відео одесит, якого затримали у ніч проти 9 грудня, висловив свої претензії до ТЦК, та  стверджує, що вже подав заяву у поліцію. Ще чоловік заявив, що володіє підставами для отримання відстрочки від військової служби.

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Згодом, Владислав Назаров, ексспікер оперативного командування "Південь", підтвердив, що співробітники патрульної поліції Одеси дійсно затримали порушника комендантської години. Чоловік виявився військовозобов'язаним. Його доставлено до територіального центру комплектації та соціальної підтримки.

"Правопорушник стверджує, що має підстави для відстрочки від призову по догляду за матір'ю - інвалідом. Остаточні висновки про можливість призову затриманого громадянина будуть зроблені після надання ним підтверджуючих документів про відстрочку", — написав військовий. 

Повідомлення ексспікера оперативного командування "Південь". Фото: скриншот

Комендантська година в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. За це проголосували 233 депутати.

Також ми писали, що у Раді погодили врегулювання випадків, які не є порушення комендантської години.

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