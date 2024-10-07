В Одессе задержан телефонный террорист

Полицейский разговаривает по рации. Фото: ГУНП в Одесской области

Мужчина ночью позвонил по телефону на линию "102" и сообщил о бомбе в помещении одного из районных судов города. Впрочем, "минер" допустил ошибку, и его оперативно задержали. Теперь ему грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 7 октября.

Читайте также:

Подробности дела

Получив звонок о минировании, в суд направились взрывотехники и кинологи. Никаких взрывных устройств они не обнаружили.

"Бомбиста" задержали уже через несколько часов. Им оказался 27-летний житель Киевского района. Выяснилось, что он сообщил ложную информацию по собственному мобильному телефону.

Раньше мужчину неоднократно судили за кражи. За последнюю из них в прошлом году он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое заменили тремя годами испытательного срока.

Свой поступок "минер" объяснил тем, что был пьян.

Наказание для "телефонных террористов"

Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Впрочем, в этом случае объектом "минирования" стало здание, обеспечивающее деятельность органов государственной власти. Поэтому наказание может быть более жестким — до восьми лет заключения.

Напомним, в сентябре в Одессе несколько дней подряд сообщали о массовом заминировании школ.

Ранее в Украине "минировали" суды сразу в десяти городах.