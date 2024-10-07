В Одесі затримали телефонного терориста

Поліцейський розмовляє по рації. Фото: ГУНП в Одеській області

Чоловік вночі зателефонував на лінію "102" і повідомив про бомбу у приміщенні одного з районних судів міста. Втім, "мінер" припустився помилки, і його оперативно затримали. Тепер йому загрожує значний тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 7 жовтня.

Читайте також:

Подробиці справи

Отримавши дзвінок про мінування, до суду вирушили вибухотехніки та кінологи. Жодних вибухових пристроїв вони не виявили.

"Бомбіста" затримали вже за кілька годин. Ним виявився 27-річний мешканець Київського району. З'ясувалося, що він повідомив неправдиву інформацію з власного мобільного телефону.

Раніше чоловіка неодноразово судили за крадіжки. За останню з них минулого року він отримав покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, яке замінили трьома роками іспитового терміну.

Свій вчинок "мінер" пояснив тим, що був п'яний.

Покарання для "телефонних терористів"

Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. Втім, у цьому випадку об'єктом "мінування" стала будівля, що забезпечує діяльність органів державної влади. Тому покарання може бути жорсткішим — до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, у вересні в Одесі декілька днів поспіль повідомляли про масове замінування шкіл.

Раніше в Україні "мінували" суди одразу у десятьох містах.