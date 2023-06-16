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По стратегии Зеленской: Одесса внедряет инклюзивное пространство

16 июня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
По стратегии Зеленской: Одесса внедряет инклюзивное пространство
Инклюзивное пространство в Одессе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе работают по повышению доступности и развитию безбарьерного пространства для людей с инвалидностью. Проверку провели в медицинских учреждениях Киевского и Хаджибейского районов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Во время посещения медучреждений было подробно проверено наличие оборудованных пандусов, доступность лифтов, комфортность специальных парковочных мест, а также обустройство санузлов, учитывающих потребности людей с инвалидностью. Также была проверена доступность кабинетов, где проводятся диагностические процедуры, в том числе рентгенография, и наличие надписей в шрифте Брайля для слабовидящих.

Проверка безбарьерного места. Фото: Одесский городской совет
Проверка безбарьерного места. Фото: Одесский городской совет

На основе результатов проверки будут приняты дополнительные меры по обеспечению дальнейшего развития инклюзии в медицинских учреждениях Одессы. Это поможет выполнить Национальную стратегию создания безбарьерного пространства в Украине. Эта стратегия осуществляется благодаря инициативе первой леди Украины, Елены Зеленской.

Напомним, Укрзализныця объявила о назначении нового регионального поезда №802/801, обеспечивающего связь между Одессой и Винницей. На маршруте курсирует комфортабельный инклюзивный электропоезд.

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