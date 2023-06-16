За стратегією Зеленської: Одеса впроваджує інклюзивний простір

Інклюзивний простір в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі працюють над підвищенням доступності та розвитком безбар'єрного простору для людей з інвалідністю. Перевірку здійснили в медичних закладах Київського та Хаджибейського районів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Під час відвідування медзакладів було докладно перевірено наявність належно обладнаних пандусів, доступність ліфтів, комфортність спеціальних паркувальних місць, а також облаштування санвузлів, що враховують потреби людей з інвалідністю. Також була перевірена доступність кабінетів, де проводяться діагностичні процедури, зокрема рентгенографія, та наявність написів у шрифті Брайля для людей з вадами зору.

Перевірка безбар'єрного простору. Фото: Одеська міська рада

На основі результатів перевірки будуть вжиті додаткові заходи для забезпечення подальшого розвитку інклюзії в медичних закладах Одеси. Це допоможе виконати Національну стратегію щодо створення безбар'єрного простору в Україні. Ця стратегія здійснюється завдяки ініціативі першої леді України, Олени Зеленської.

Нагадаємо, Укрзалізниця оголосила про призначення нового регіонального поїзда №802/801, який забезпечуватиме зв'язок між Одесою та Вінницею. На маршруті курсує комфортабельний інклюзивний електропоїзд.