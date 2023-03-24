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За отвагу и верность стране в Одессе награды воинов Национальной гвардии Украины

24 марта 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Некоторым воинам вручали награды посмертно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По случаю Дня Национальной гвардии Украины в ОВА поздравили воинов мощного военного подразделения Министерства внутренних дел Украины. Верность нацгвардейцев присяге и воинской обязанности, а также выразил благодарность за их вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.

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С начала войны нацгвардейцы стали главными защитниками родной земли и ее целостности. Батальоны Национальной гвардии Украины стали одними из первых, кто попал в эпицентр событий. Во время боевых действий нацгвардейцы вписали немало героических страниц в историю украинской армии и обороны и защиты Одессы и Одесской области.

"Вы доказали, что являюсь высококлассными профессионалами и настоящими патриотами Украины. И сегодня без Национальной гвардии нельзя представить безопасность Одесчины и всей страны. От Одесской областной государственной администрации выражаю благодарность всем воинам и работникам Национальной гвардии за отданную, профессиональную службу и значительный вклад. обороноспособности нашего государства! Благодарю вас за мужество, ежедневный героизм и преданность нашей Украине", — сказал Борис Волошенков.

Награды за отвагу и преданность стране

Нацгвардейцам были вручены государственные награды. За свою отвагу и преданность стране Защитники Украины получили ордена "За мужество" I и III степени, "Богдана Хмельницкого Ш степени", медаль "За военную службу Украине". Некоторые из наград были присвоены посмертно, так что их родные и близкие получили награды от имени своих погибших.

Отметим в Одессе идет набор в добровольческий батальон "Черноморская сечь". К нему хотят присоединиться жители других регионов и иностранцы.

Также в Украине начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", которые будут усиливать Силы обороны и освобождать оккупированные территории. В Министерстве внутренних дел и в Национальной гвардии рассказали, что это за бригады, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплаты и льготы будут гарантировать.

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