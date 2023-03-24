За відвагу та відданість країні в Одесі нагородили воїнів Національної гвардії України
З нагоди Дня Національної гвардії України, в ОВА привітали воїнів потужного військового підрозділу Міністерства внутрішніх справ України. Вірність нацгвардійців присязі та військовому обов’язку, а також висловив подяку за їхній внесок у зміцнення обороноздатності України.
Про це повідомляє Одеська обласна військова адміністрація.
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Від початку війни нацгвардійці стали головними захисниками рідної землі та її цілісності. Батальйони Національної гвардії України стали одними з перших, хто потрапив до епіцентру подій. За часів бойових дій нацгвардійці вписали чимало героїчних сторінок в історію українського війська та оборони та захисту Одеси та Одеської області.
"Ви довели, що є висококласними професіоналами та справжніми патріотами України. І сьогодні без Національної гвардії не можна уявити безпеку Одещини і усієї країни. Від Одеської обласної державної адміністрації висловлюю подяку всім воїнам та працівникам Національної гвардії за віддану, професійну службу і значний внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави! Дякую вам за мужність, щоденний героїзм і відданість нашій Україні", — сказав Борис Волошенков.
Нагороди за відвагу та відданість країні
Нацгвардійцям вручили державні нагороди. За свою відвагу та відданість країні, Захисники України отримали ордени "За мужність" І та ІІІ ступеня, "Богдана Хмельницького Ш ступеня", медаль "За військову службу Україні". Деякі з нагород були присвоєні посмертно, тож їхні рідні та близькі отримали нагороди від імені своїх загиблих.
Зазначимо в Одесі триває набір до добровольчого батальйону "Чорноморська січ". До нього хочуть приєднатися мешканці інших регіонів та іноземці.
Також в Україні почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", які посилюватимуть Сили оборони та звільнятимуть окуповані території. В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що це за бригади, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплати й пільги гарантуватимуть.