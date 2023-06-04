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За сговор на закупках для аэропорта "Одесса" оштрафовали две компании

4 июня 2023 16:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
За сговор на закупках для аэропорта "Одесса" оштрафовали две компании
Аэропорт Одесса. Фото: Международный аэропорт Одесса
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Антимонопольный комитет Украины обнаружил сговор между двумя компаниями в ходе тендерных закупок проекта реконструкции аэропорта. За это на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 1271424 грн.

Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

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Заговор на торгах

Установлено, что проект реконструкции аэродромного комплекса КП "Международный аэропорт "Одесса" проводило государственное предприятие "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса".

Исследовав обстоятельства дела, Антимонопольный комитет Украины установил, что предприятия ООО "Укрспецбуд+" и ООО "Центр бестраншейных технологий и коммуникаций" согласовали между собой условия участия в торгах, благодаря чему конкуренция между ними была устранена.

Наказание за подделку торгов

Комитет решением от 1 июня 2023 года признал, что ООО "Укрспецбуд+" и ООО "Центр бестраншейных технологий и коммуникаций" совершили нарушения, предусмотренные пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", заключающиеся в искажении результатов торгов. За это на ответчиков наложены штрафы на общую сумму 1271424 грн.

Напомним, Южное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета признало причастными к антиконкурентным согласованным действиям компании "Катруся" и "Леком". Они обвиняются в заговоре при участии в процедуре закупки мебели для одесской полиции на сумму 600 тыс. грн.

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