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Антимонопольний комітет викрив схему закупівлі меблів для одеської поліції

23 квітня 2023 14:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Антимонопольний комітет викрив схему закупівлі меблів для одеської поліції
Компанії, які звинувачують у змові — сплатять штраф. Фото: pixabay
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету визнало причетними до антиконкурентних узгоджених дій компанії "Катруся" та "Леком". Їх звинувачують у змові під час участі в процедурі закупівлі меблів для одеської поліції на суму 600 тис.грн.

Про це повідомляє Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

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Учасники закупівлі погоджували свої дії під час торгів чим усунули обов’язкову умову - змагання. Крім того, відповідачі мали між собою господарські відносини, спільно використовували об’єкти нерухомості, користувалися однією ІР-адресою, надавали один одному фінансову допомогу тощо.

Зважаючи на ці та інші докази, компанії "Катруся" та "Леком" вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції. За це їх оштрафовано на загальну суму 136 тис. грн.

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі викрили організатора шахрайської схеми, який виманював у громадян гроші за неіснуючий товар. Зловмисник керував цим "процесом" зі слідчого ізолятора, де перебував під вартою за скоєння шахрайства та крадіжки. 

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