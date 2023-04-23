Антимонопольный комитет разоблачил схему закупки мебели для одесской полиции
Южное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета признало причастными к антиконкурентным согласованным действиям компании "Катруся" и "Леком". Их обвиняют в сговоре при участии в процедуре закупки мебели для одесской полиции на сумму 600 тыс. грн.
Об этом сообщает Южное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.
Участники закупки согласовывали свои действия во время торгов, чем устранили обязательное условие — соревнование. Кроме того, ответчики имели между собой хозяйственные отношения, совместно использовали объекты недвижимости, пользовались одним IP-адресом, оказывали друг другу финансовую помощь.
Учитывая эти и другие доказательства, компании "Катруся" и "Леком" совершили нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. За это они оштрафованы на общую сумму 136 тыс. грн.
Напомним, правоохранители в Одессе разоблачили организатора мошеннической схемы, который выманивал у граждан деньги за несуществующий товар. Злоумышленник руководил этим процессом из следственного изолятора, где находился под стражей за совершение мошенничества и кражи.