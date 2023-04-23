Антимонопольный комитет разоблачил схему закупки мебели для одесской полиции

Компании, которые обвиняют в сговоре, уплатят штраф. Фото: pixabay

Южное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета признало причастными к антиконкурентным согласованным действиям компании "Катруся" и "Леком". Их обвиняют в сговоре при участии в процедуре закупки мебели для одесской полиции на сумму 600 тыс. грн.

Об этом сообщает Южное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.

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Участники закупки согласовывали свои действия во время торгов, чем устранили обязательное условие — соревнование. Кроме того, ответчики имели между собой хозяйственные отношения, совместно использовали объекты недвижимости, пользовались одним IP-адресом, оказывали друг другу финансовую помощь.

Учитывая эти и другие доказательства, компании "Катруся" и "Леком" совершили нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. За это они оштрафованы на общую сумму 136 тыс. грн.

Напомним, правоохранители в Одессе разоблачили организатора мошеннической схемы, который выманивал у граждан деньги за несуществующий товар. Злоумышленник руководил этим процессом из следственного изолятора, где находился под стражей за совершение мошенничества и кражи.