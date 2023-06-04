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За змову на закупівлях для аеропорту "Одеса" оштрафували дві компанії

4 червня 2023 16:00
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Беженар Тетяна
журналіст
За змову на закупівлях для аеропорту "Одеса" оштрафували дві компанії
Аеропорт Одеса. Фото: Міжнародний аеропорт Одеса
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Антимонопольний комітет України виявив змову між два компаніями під час тендерних закупівель проєкту реконструкції аеропорту. За це на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 1 271 424 грн.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

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Змова на торгах

Встановлено, що проєкт реконструкції аеродромного комплексу КП "Міжнародний аеропорт "Одеса", проводило державне підприємство "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту "Одеса". 

Дослідивши обставини справи, Антимонопольний комітет України встановив, що  суб’єкти господарювання ТОВ "Укрспецбуд+" і ТОВ "Центр безтраншейних технологій та комунікацій" узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

Покарання за підроблення торгів

Комітет рішенням від 1 червня 2023 року визнав, що ТОВ "Укрспецбуд+" і ТОВ "Центр безтраншейних технологій та комунікацій" вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", що полягають у спотворенні результатів торгів. За це на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 1 271 424 грн.

Нагадаємо, Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету визнало причетними до антиконкурентних узгоджених дій компанії "Катруся" та "Леком". Їх звинувачують у змові під час участі в процедурі закупівлі меблів для одеської поліції на суму 600 тис. грн.

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