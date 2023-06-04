За змову на закупівлях для аеропорту "Одеса" оштрафували дві компанії
Антимонопольний комітет України виявив змову між два компаніями під час тендерних закупівель проєкту реконструкції аеропорту. За це на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 1 271 424 грн.
Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.
Змова на торгах
Встановлено, що проєкт реконструкції аеродромного комплексу КП "Міжнародний аеропорт "Одеса", проводило державне підприємство "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту "Одеса".
Дослідивши обставини справи, Антимонопольний комітет України встановив, що суб’єкти господарювання ТОВ "Укрспецбуд+" і ТОВ "Центр безтраншейних технологій та комунікацій" узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.
Покарання за підроблення торгів
Комітет рішенням від 1 червня 2023 року визнав, що ТОВ "Укрспецбуд+" і ТОВ "Центр безтраншейних технологій та комунікацій" вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", що полягають у спотворенні результатів торгів. За це на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 1 271 424 грн.
Нагадаємо, Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету визнало причетними до антиконкурентних узгоджених дій компанії "Катруся" та "Леком". Їх звинувачують у змові під час участі в процедурі закупівлі меблів для одеської поліції на суму 600 тис. грн.