За остановку зерновых коридоров в Черном море заплатят производители

Балкер FULMAR'S в море. Фото: Александр Кубраков

Уже третий день работа гуманитарных коридоров в Черном море прекратила свое действие. Наиболее вероятной причиной является атака оккупантов авиацией по путям прохода гражданских судов с продовольствием.

Об этом рассказали аналитики Barva Invest в Telegram.

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По их словам, АМПУ официально сообщила о прекращении работы зерновых коридоров, однако надеется ее возобновить в ближайшее время.

"Такая приостановка де-факто уже действовала в течение последних двух дней из-за решений военных, которые ссылались на "взрывную угрозу", возникшую вследствие увеличения активности российской авиации", — говорится в сообщении.

Кто заплатит за простой

Аналитики отмечают, что дополнительные затраты, возникающие в результате остановок гуманитарного коридора, лягут на плечи производителей продукции. Также специалисты подчеркивают, что такие неожиданные ограничения означают простои судна.

"Те участники рынка, которые сейчас из своего кармана выплачивают деньги за простои, при дальнейшей деятельности в Украине будут закладывать эти риски и переводить дополнительные затраты вниз по логистической цепочке. Как всегда, в результате это почувствует производитель на уровне закупочной цены", — объясняют аналитики.

Напомним, Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков рассказал, сколько стоит для страны день простоя судов в морском коридоре. По его словам, бюджету приходится платить полмиллиарда гривен.