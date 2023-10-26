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За зупинку зернових коридорів у Чорному морі заплатять виробники, — аналітики

26 жовтня 2023 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
За зупинку зернових коридорів у Чорному морі заплатять виробники
Балкер FULMAR'S у морі. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вже третій день робота гуманітарних коридорів у Чорному морі припинила свою дію. Найімовірнішою причиною наразі є атака окупантів авіацією по шляхах проходу цивільних суден з продовольством. 

Про це розповіли аналітики Barva Invest у Telegram.

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За їхніми словами, АМПУ офіційно повідомила про припинення роботи зернових коридорів, проте сподівається її відновити найближчим часом. 

"Таке призупинення де факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації", — йдеться у повідомленні. 

Хто заплатить за простій

Аналітики зазначають, що додаткові витрати, які виникнуть через зупинки гуманітарного коридору, ляжуть на плечі виробників продукції. Також фахівці підкреслюють, що такі неочікувані обмеження означають простої суден. 

"Ті учасники ринку, які зараз зі своєї кишені виплачують гроші за простої, за подальшої діяльності в Україні будуть закладати ці ризики та перекладати додаткові затрати вниз по логістичному ланцюжку. Як завжди, в результаті це відчує виробник на рівні закупівельної ціни", — пояснюють аналітики.

Нагадаємо, Президент "Укрметалургпрома" Олександр Каленков розповів, скільки коштує для країни день простою суден у морському коридорі. За його словами, бюджету доводиться платити пів мільярда гривень.

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