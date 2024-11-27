Одесский пограничник до смерти забил сожительницу

Забил до смерти сожительницу — наказание одесскому пограничнику
В Одесской области судили лейтенанта пограничной службы. Его обвиняли в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей. Мужчина отрицал свою причастность, но судья признал его виновным.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Кодымского райсуда Одесской области.
Подробности дела
По материалам суда, сожительница обвиняемого была в гостях у друзей. Он приехал за ней и увидел, что она лежит пьяная на матрасе. Разозлившись, мужчина начал бить женщину руками, ногами и телефоном по голове и туловищу. Хозяин квартиры не вмешивался, считая, что это "семейное дело". Женщине вызвали скорую, ее доставили в больницу, где она скончалась.
Что решил суд
Во время судебных заседаний пограничник отрицал свою вину. Он заявлял, что увидел сожительницу уже без сознания и вызвал медиков. Синяков и гематом на ее теле он будто не заметил. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к восьми с половиной годам заключения, а также лишили офицерского звания.
Напомним, во Львовской области судили застрелившего солдата сержанта. Также в Киеве был убит работник муниципального караула из Одесчины.
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