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Забил до смерти сожительницу — наказание одесскому пограничнику

27 ноября 2024 21:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский пограничник до смерти забил сожительницу
Человек сжимает кулак. Фото: иллюстративное/Первый Житомирский
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области судили лейтенанта пограничной службы. Его обвиняли в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей. Мужчина отрицал свою причастность, но судья признал его виновным.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Кодымского райсуда Одесской области.

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Подробности дела

По материалам суда, сожительница обвиняемого была в гостях у друзей. Он приехал за ней и увидел, что она лежит пьяная на матрасе. Разозлившись, мужчина начал бить женщину руками, ногами и телефоном по голове и туловищу. Хозяин квартиры не вмешивался, считая, что это "семейное дело". Женщине вызвали скорую, ее доставили в больницу, где она скончалась.

Что решил суд

Во время судебных заседаний пограничник отрицал свою вину. Он заявлял, что увидел сожительницу уже без сознания и вызвал медиков. Синяков и гематом на ее теле он будто не заметил. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к восьми с половиной годам заключения, а также лишили офицерского звания.

Напомним, во Львовской области судили застрелившего солдата сержанта. Также в Киеве был убит работник муниципального караула из Одесчины.

убийство пограничники Одесская область Новости Одессы судебные решения

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