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Забив до смерті співмешканку — покарання одеському прикордоннику

27 листопада 2024 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеський прикордонник до смерті забив співмешканку
Чоловік стискає кулак. Фото: ілюстративне/Перший Житомирський
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області судили лейтенанта прикордонної служби. Його обвинувачували у нанесенні умисних тяжких тілесних пошкоджень, що призвели до смерті потерпілої. Чоловік заперечував свою причетність, але суддя визнав його винним. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Кодимського райсуду Одеської області.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, співмешканка обвинуваченого була в гостях у друзів. Він приїхав за нею й побачив, що вона лежить п'яна на матраці. Розлютившись, чоловік почав бити жінку руками, ногами та телефоном по голові та тулубу. Господар квартири не втручався, бо вважав, що це "сімейна справа". Жінці викликали швидку, її доставили до лікарні, де вона померла.

Що вирішив суд

Під час судових засідань прикордонник заперечував свою провину. Він заявляв, що побачив співмешканку вже непритомною й викликав медиків. Синців та гематом на її тілі він буцімто не помітив. Суд визнав чоловіка винним. Його засудили до восьми з половиною років ув'язнення, а також позбавили офіцерського звання.

Нагадаємо, у Львівській області судили сержанта, який застрелив солдата. Також у Києві вбили працівника муніципальної варти з Одещини.

вбивство прикордонники Одеська область Новини Одеси судові рішення

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