Суд обязал освободить здание Общества взаимного кредита в Одессе

Здание общего кредитного общества в Одессе. Фото: из открытых источников

Хозяйственный суд Одесской области обязал арендатора освободить здание Общества взаимного кредита на Пушкинской, 10. Архитектурный памятник арендовала компания "Простір натхнення", руководителем которой ранее был известный одесский скульптор Михаил Рева.

Об этом Новини.LIVE узнали из решения Хозяйственного суда Одесской области.

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Основания для иска

Областная прокуратура обратилась в суд из-за нарушения арендатором условий договора. Компания задолжала почти девять миллионов гривен, не застраховала имущество, не заключила охранный договор и не отреставрировала здание. Судья Юлия Мостепаненко удовлетворила иск прокуратуры, расторгла договор аренды и взыскала задолженность по "Простору натхнення".

История аренды

В 2020 году этот же Хозяйственный суд признал договор аренды заключенным, несмотря на отрицание облгосадминистрации, выявившей неприемлемые условия в документе. В частности, арендатор получал преимущественное право выкупа здания через три месяца при улучшении имущества на 20% от оценочной стоимости. Стоимость была занижена — всего девять тыс. грн за квадратный метр в центре города.

История здания

Здание Общества взаимного кредита было построено в 1901—1903 годах по проекту Александра Бернардацци. В 1928 году ее перестроили для нужд госбанка СССР. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало, но было восстановлено в 1948 году.

Здание Общества взаимного кредита в Одессе. Фото: из открытых источников

С 1991 года здание арендовал банк "Порто-Франко", обанкротившийся в 2014 году. В 2019 году областной совет объявил конкурс по выбору арендатора достопримечательности. "Простір натхнення" победило в конкурсе, а его руководитель Михаил Рева заявлял о планах реставрации фасада и части интерьеров, а также о создании культурного пространства нового формата.

Одесский скульптор Михаил Рева. Фото: instagram.com/mikhail_reva

Ранее мы писали, что прокуроры подали иск в суд, чтобы заставить ООО "Одессастрой" вернуть здание по улице Княжеской, 1а в собственность Одесского областного совета. Речь идет о помещении одесского отделения Императорского Российского технического общества (ОВИРТТ), известном как "Масонский дом", которое было приобретено компанией в 2018 году уже в аварийном состоянии.