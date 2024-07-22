Суд зобов'язав звільнити будівлю Товариства взаємного кредиту в Одесі

Будівля спільного кредитного товариства в Одесі. Фото: з відкритих джерел

Господарський суд Одеської області зобов'язав орендаря звільнити будівлю Товариства взаємного кредиту на Пушкінській, 10. Архітектурну пам'ятку орендувала компанія "Простір натхнення", керівником якої раніше був відомий одеський скульптор Михайло Рева.

Про це Новини.LIVE дізнались з рішення Господарського суду Одеської області.

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Підстави для позову

Обласна прокуратура звернулася до суду через порушення орендарем умов договору. Компанія заборгувала майже дев'ять млн грн, не застрахувала майно, не уклала охоронний договір та не відреставрувала будівлю. Суддя Юлія Мостепаненко задовольнила позов прокуратури, розірвала договір оренди та стягнула заборгованість з "Простору натхнення".

Історія оренди

У 2020 році цей же Господарський суд визнав договір оренди укладеним, незважаючи на заперечення облдержадміністрації, яка виявила неприйнятні умови в документі. Зокрема, орендар отримував переважне право викупу будівлі через три місяці за умов покращення майна на 20% від оцінної вартості. Вартість була заниженою — лише дев'ять тис. грн за квадратний метр у центрі міста.

Історія будівлі

Будівля Товариства взаємного кредиту була зведена у 1901 — 1903 роках за проєктом Олександра Бернардацці. У 1928 році її перебудували для потреб держбанку СРСР. Під час Другої світової війни будівля сильно постраждала, але була відновлена у 1948 році.

Будівля Товариства взаємного кредиту в Одесі. Фото: з відкритих джерел

З 1991 року будівлю орендував банк "Порто-Франко", який збанкрутував у 2014 році. У 2019 році обласна рада оголосила конкурс на вибір орендаря пам'ятки. "Простір натхнення" переміг у конкурсі, а його керівник Михайло Рева заявляв про плани реставрації фасаду та частини інтер'єрів, а також створення культурного простору нового формату.

Одеський скульптор Михайло Рева. Фото: instagram.com/mikhail_reva

Раніше ми писали, що прокурори подали позов до суду, аби змусити ТОВ "Одесабуд" повернути будівлю на вулиці Княжій, 1а у власність Одеської обласної ради. Йдеться про приміщення одеського відділення Імператорського Російського технічного товариства (ОВІРТТ), відоме як "Масонський дім", яке було придбано компанією у 2018 році вже в аварійному стані.