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Забыл внести испанскую квартиру в декларацию — в отношении мэра Очакова возбуждено уголовное дело

25 мая 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Забыл внести испанскую квартиру в декларацию — в отношении мэра Очакова возбуждено уголовное дело
Мэр Очакова Сергей Бычков. Фото: Укринформ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В полиции Николаевской области подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении мэра Очакова Сергея Бычкова. Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки незаконного обогащения у городского головы.

Об этом "Укринформу" сообщила представитель областного управления полиции Николаевской области Марина Калина.

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Детали дела

"Относительно мэра Очакова возбуждены уголовные производства по двум статьям: по ч.1 статьи 366-2 УКУ и ст. 368-5", — сказала спикер.

Она также отметила, что расследование проводится полицией Николаевской области. Пока в интересах следствия никаких деталей не разглашают.

Незаконное обогащение мэра Очакова: что известно

Известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило у мэра Очакова Сергея Бычкова признаки незаконного обогащения во время войны на сумму 12 млн гривен и другие нарушения. В частности, установлено, что он вместе с женой приобрел в собственность квартиру в Испании площадью 122,31 кв. м стоимостью более 5 млн гривен, а также получил якобы от матери подарки в виде наличных денег более чем на 12 млн гривен. Эти подаренные средства значительно превышают законные доходы матери, которые с 1998 составляли более 580 тысяч гривен.

Напомним, также мы писали, что Юрий Крук, депутат Одесского облсовета и экс-глава районной государственной администрации, обнародовал свою декларацию за 2023 год. Экс-чиновник отметил, что во время войны зарегистрировал компанию в Словакии, которая приобрела гостиничный комплекс Altis на берегу Оровского водохранилища.

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