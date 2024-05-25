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Забув внести іспанську квартиру в декларацію — на мера Очакова завели кримінальну справу

25 травня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Забув внести іспанську квартиру в декларацію — на мера Очакова завели кримінальну справу
Мер Очакова Сергій Бичков. Фото: Укрінформ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У поліції Миколаївської області підтвердили відкриття кримінальної справи стосовно мера Очакова, Сергія Бичкова. Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення у міського голови.

Про це "Укрінформу" повідомила речниця обласного управління поліції Миколаївської області Марина Калина.

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Деталі справи

"Стосовно мера Очакова порушено кримінальні провадження за двома статтями: за ч.1 статті 366-2 ККУ та ст. 368-5", — сказала речниця.

Вона також зазначила, що розслідування веде поліція Миколаївської області. Наразі в інтересах слідства жодних деталей не розголошують.

Незаконне збагачення мера Очакова: що відомо

Відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у мера Очакова, Сергія Бичкова, ознаки незаконного збагачення під час війни на суму 12 млн гривень та інші порушення. Зокрема, встановлено, що він разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн гривень, а також отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн гривень. Ці подаровані кошти значно перевищують законні доходи матері, які з 1998 року становили понад 580 тисяч гривень.

Нагадаємо, також ми писали, що Юрій Крук, депутат Одеської облради та ексочільник районної державної адміністрації, оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Експосадовець зазначив, що під час війни зареєстрував компанію в Словаччині, яка придбала готельний комплекс Altis на березі Оровського водосховища.

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