Забув внести іспанську квартиру в декларацію — на мера Очакова завели кримінальну справу

Мер Очакова Сергій Бичков. Фото: Укрінформ

У поліції Миколаївської області підтвердили відкриття кримінальної справи стосовно мера Очакова, Сергія Бичкова. Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення у міського голови.

Про це "Укрінформу" повідомила речниця обласного управління поліції Миколаївської області Марина Калина.

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Деталі справи

"Стосовно мера Очакова порушено кримінальні провадження за двома статтями: за ч.1 статті 366-2 ККУ та ст. 368-5", — сказала речниця.

Вона також зазначила, що розслідування веде поліція Миколаївської області. Наразі в інтересах слідства жодних деталей не розголошують.

Незаконне збагачення мера Очакова: що відомо

Відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у мера Очакова, Сергія Бичкова, ознаки незаконного збагачення під час війни на суму 12 млн гривень та інші порушення. Зокрема, встановлено, що він разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн гривень, а також отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн гривень. Ці подаровані кошти значно перевищують законні доходи матері, які з 1998 року становили понад 580 тисяч гривень.

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