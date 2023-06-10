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Погибшие в результате российской атаки в Одессе были переселенцами

10 июня 2023 21:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Трое погибших в результате российской атаки в Одессе были переселенцами
Последствия русской атаки. Фото: Новости. LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Трое погибших в результате российской атаки "шахедами" в Одессе были переселенцами. Обломки попали в детскую площадку спального района города.

Об этом сообщила журналистка телеканала "Мы-Украина" в эфире национального телемарафона.

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Женщина, погибшая в квартире многоэтажки, уехала из Херсона. В свою очередь супружеская пара, жизнь которой оборвалась под домом, возле которого упали обломки сбитого беспилотника, убегали от войны из Бахмута.

Также 26 человек получили ранения, среди них трое детей.

"Взяли ребенка, начали выбегать из квартиры, но уже пошла волна, обломки нас догоняли. Ребенка ранило в голову, в лоб, остался глубокий рубец" , — рассказала мать раненой девочки Ирина Заблудская.

Как пострадала Сергеевка

Кроме того, пострадал и бывший курортный поселок Сергеевка, куда уже попадают не впервые.

"На этот раз много домов осталось без крыши. Поэтому пострадали дома более сотни людей, которые там находятся. Продолжают все чинить своими силами. Завозят фанеру и все, что необходимо, чтобы как-то привести в порядок. Говорят, что будет компенсация", — отметила журналистка.

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По ее словам, в Сергеевке 10 человек обратились за медицинской помощью. Преимущественно это осколочные ранения, однако только одного человека госпитализировали.

День траура в Одессе

В воскресенье, 11 июня, в Одессе объявили день траура из-за ракетного удара в ночь с 9 на 10 июня, унесшего жизни трех человек.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

"В целях памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии российской федерации против Украины, в связи с трагедией, которая произошла в ночь с 9 на 10 июня 2023 года в результате вражеской атаки на город Одессу и привела к гибели людей, 11 июня В 2023 году объявлен днем траура в городе Одессе", — говорится в сообщении.

Кроме того, на зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета опустят Государственный Флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами.

В горсовете порекомендовали предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности ограничить использование музыки и развлекательные мероприятия.

Такое распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, в результате обстрела Одессы сегодня ночью повреждены также две школы и 3 детских сада. Разрушениям подверглись и жилые дома и квартиры гражданского населения.

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