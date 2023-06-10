Обстріл Одеси: пошкоджено ще 2 школи та 3 садочки

Нічний обстріл Одеси: пошкоджено школи та садочки
В результаті обстрілу Одеси сьогодні вночі пошкоджено також дві школи та 3 дитячі садочки. Руйнування зазнали й житлові будинки та квартири цивільного населення.
Про це повідомила директорка Департаменту освіти Олена Буйневич.
"Сотні вибитих вікон, через які ще вчора виглядали дитячі очі. Скло й уламки там, де вдень вони грають, парти засипані пилом і бетоном. Прибираємо, миємо, веземо матеріали, щоб закрити будівлі до виготовлення скла і вікон. Служби міста і міський голова, освітяни, батьки.... ми впораємось. Як завжди",— написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, у ніч на 10 червня росіяни вкотре атакували Одесу. Внаслідок обстрілу у місті є загиблі та поранені.
Нагадаємо, в результаті нічної атаки Одеської області постраждали також мешканці Білгород-Дністровського району. За попередніми даними, пошкоджено житлові будинки та ще 10 людей травмовано.