Обстріл Одеси: пошкоджено ще 2 школи та 3 садочки

Пошкоджена будівля дитячого садочка. Фото: Одеська міська рада

В результаті обстрілу Одеси сьогодні вночі пошкоджено також дві школи та 3 дитячі садочки. Руйнування зазнали й житлові будинки та квартири цивільного населення.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Олена Буйневич.

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"Сотні вибитих вікон, через які ще вчора виглядали дитячі очі. Скло й уламки там, де вдень вони грають, парти засипані пилом і бетоном. Прибираємо, миємо, веземо матеріали, щоб закрити будівлі до виготовлення скла і вікон. Служби міста і міський голова, освітяни, батьки.... ми впораємось. Як завжди",— написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, у ніч на 10 червня росіяни вкотре атакували Одесу. Внаслідок обстрілу у місті є загиблі та поранені.

Нагадаємо, в результаті нічної атаки Одеської області постраждали також мешканці Білгород-Дністровського району. За попередніми даними, пошкоджено житлові будинки та ще 10 людей травмовано.