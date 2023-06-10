Обстрел Одессы: повреждены еще 2 школы и 3 садика

Повреждено здание детского сада. Фото: Одесский городской совет

В результате обстрела Одессы сегодня ночью повреждены также две школы и 3 детских сада. Разрушениям подверглись жилые дома и квартиры гражданского населения.

Об этом сообщила директор Департамента образования Елена Буйневич.

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"Сотни выбитых окон, через которые еще вчера выглядывали детские глаза. Стекла и обломки там, где днем они играют, парты засыпаны пылью и бетоном. Убираем, моем, везем материалы, чтобы закрыть здания до изготовления стекла и окон. Службы города и городской голова, педагоги, родители.... мы справимся. Как всегда", — написала она на своей странице в Facebook.

Отметим, в ночь на 10 июня россияне в очередной раз атаковали Одессу. В результате обстрела в городе есть погибшие и раненые.

Напомним, в результате ночной атаки Одесской области пострадали также жители Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, повреждены жилые дома и еще 10 человек травмированы.