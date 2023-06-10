Троє загиблих внаслідок російської атаки в Одесі були переселенцями

Наслідки російської атаки. Фото: Новини. LIVE

Троє загиблих внаслідок російської атаки "шахедами" у Одесі були переселенцями. Уламки потрапили у дитячий майданчик спального району міста.

Про це повідомила журналістка телеканалу "Ми-Україна" в ефірі національного телемарафону.

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Загиблі тікали від війни

Жінка, яка загинула у квартирі багатоповерхівки, виїхала з Херсона. Своєю чергою подружня пара, життя якої обірвалося під будинком, біля якого впали уламки збитого безпілотника, тікали від війни з Бахмута.

Також 26 людей отримали поранення, серед них троє дітей.

"Взяли дитину, почали вибігати з квартири, але вже пішла хвиля, уламки нас наздоганяли. Дитину поранило в голову, в лоб, лишився глибокий рубець", — розповіла мати пораненої дівчинки Ірина Заблудська.

Як постраждала Сергіївка

Крім того, постраждало і колишнє курортне селище Сергіївка, куди вже влучають не вперше.

"Цього разу багато домівок залишилося без даху. Тому постраждали будинки більше сотні людей, які там знаходяться. Продовжують все лагодити своїми силами. Завозять фанеру та все, що необхідно, аби якось привести все до ладу. Кажуть, що буде компенсація", — зазначила журналістка.

Люди прибирають наслідки обстрілу в Одесі

За її словами, в Сергіївці 10 людей звернулися за медичною допомогою. Переважно це осколкові поранення, проте лише одну людину шпиталізували.

День жалоби в Одесі

У неділю, 11 червня, в Одесі оголосили день жалоби через ракетний удар в ніч з 9 на 10 червня, який забрав життя трьох людей.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

"З метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України, у зв’язку із трагедією, яка сталася в ніч з 9 на 10 червня 2023 року внаслідок ворожої атаки на місто Одесу та призвела до загибелі людей, 11 червня 2023 року оголошено днем жалоби у місті Одесі", — йдеться у повідомлені.

Крім того, на будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради приспустять Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками.

У міськраді порекомендували підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Таке розпорядження підписав міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, в результаті обстрілу Одеси сьогодні вночі пошкоджено також дві школи та 3 дитячі садочки. Руйнування зазнали й житлові будинки та квартири цивільного населення.