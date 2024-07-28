Авария в Одессе на Генерала Петрова: погиб подросток

Машина, на которой совершили наезд на подростков. Фото: Нацполиция

Вчера, 27 июля, поздно вечером в Одессе произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали два подростка и один погиб.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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ДТП на Генерала Петрова

По данным правоохранителей, смертельное происшествие произошло почти в полночь на улице Генерала Петрова в Хаджибейском районе. Полицейские предварительно установили, что 24-летний водитель легкового автомобиля KIA совершил наезд на 14-летних парня и девушку, которые пересекали дорогу в неустановленном месте. К сожалению, молодой человек погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Девушку доставили в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб раны надбровной дуги, ссадины головы, туловища и конечностей. Водитель легковушки и его пассажир не пострадали.

ДТП на Воробьеве

Также вчера происшествие произошло и в Пересыпском районе Одессы. Полицейские предварительно установили, что 34-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, выезжая с улицы Мациевской на улицу Академика Воробьева, столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 16-летнего юноши. В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла и его пассажирка того же возраста. Оба подростка были доставлены в больницу. Водитель автомобиля не пострадал.

Авария в Одессе. Фото: Нацполиция

Полицейские действия

На местах обоих ДТП работали следователи по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области, ювенальные полицейские и патрульные. Полицейские проверили обоих водителей на состояние опьянения — оба были трезвыми. Все транспортные средства, включая мотоцикл несовершеннолетнего, не имеющего соответствующего удостоверения на право управления им, изъяты и помещены на временную площадку хранения ТС.

Напомним, вчера 27 июля, в Одессе произошла авария. На улице Черноморского Казачества столкнулись два автомобиля, в результате пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали.