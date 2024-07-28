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Загинув на місці — подробиці смертельної аварії в Одесі

28 липня 2024 15:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Аварія в Одесі на Генерала Петрова: загинув підліток
Машина, на якій здійснили наїзд на підлітків. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вчора, 27 липня, пізно ввечері в Одесі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. В результаті аварій постраждали двоє підлітків та один загинув.

Про це у неділю, 28 липня, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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ДТП на Генерала Петрова

За даними правоохоронців, смертельна автопригода сталася майже опівночі на вулиці Генерала Петрова в Хаджибейському районі. Поліцейські попередньо встановили, що 24-річний водій легкового автомобіля "KIA" здійснив наїзд на 14-річних хлопця та дівчину, які перетинали дорогу у невстановленому місці. На жаль, юнак загинув на місці події до приїзду швидкої допомоги. Дівчину доставили до лікарні, де їй діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану надбрівної дуги, садна голови, тулуба та кінцівок. Водій легковика та його пасажир не постраждали.

ДТП на Воробйова

Також вчора автопригода сталася і в Пересипському районі Одеси. Поліцейські попередньо встановили, що 34-річний водій автомобіля "Hyundai Sonata", виїжджаючи з вулиці Мацієвської на вулицю Академіка Воробйова, зіткнувся з мотоциклом "Honda" під керуванням 16-річного юнака. Внаслідок ДТП постраждали неповнолітній керманич мотоцикла та його пасажирка того ж віку. Обох підлітків доставили до лікарні. Водій автівки не постраждав.

Здійснив наїзд на підлітків — подробиці смертельної аварії в Одесі - фото 1
Аварія в Одесі. Фото: Нацполіція

Поліцейські дії

На місцях обох ДТП працювали слідчі з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області, ювенальні поліцейські та патрульні. Поліцейські перевірили обох водіїв на стан сп'яніння — обидва були тверезі. Усі транспортні засоби, включаючи мотоцикл неповнолітнього, який не мав відповідного посвідчення на право керування ним, вилучено та поміщено на тимчасовий майданчик зберігання ТЗ.

Нагадаємо, вчора 27 липня, в Одесі сталася аварія. На вулиці Чорноморського Козацтва зіткнулися два автомобілі, внаслідок цього постраждала 11-річна дівчинка. Її ушпиталили. 

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