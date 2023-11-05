Погиб одессит Юрий Глодан, семью которого убила российская ракета в ЖК "Тирас"

Юрий Глодан. Фото: instagram

На фронте погиб отец Киры Глодан, которую в прошлом году в Одессе убила российская ракета в ЖК Тирас. Юрий после трагедии пошел в ряды ВСУ.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook предприниматель Александр Яковенко.

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"Я не общался с ним близко, но почти каждый одессит знает эту семью. Юра — муж, отец, воин, пекарь и коллега в проекте Make My Cake, Одесса, где я совладелец. Именно он делал известные в Одессе пасхи от нашей кондитерской — этот день был первым выходным, он вышел в магазин, когда вернулся, его мир был разрушен», — написал мужчина.

Сообщение о гибели Юрия Глодана. Фото: скриншот

Юрий Глодан после трагедии ушел в ВСУ. Сначала был у АЗОВ, а затем служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде, являющейся частью сухопутных войск ВСУ.

"Он поступил, как достойный мужчина украинской нации. Сегодня мы узнали, что он погиб, защищая свою нацию. Светлая память, человек с большим сердцем. Центр Европы. 21 век. История украинской семьи", — написал Александр Яковенко.

Что известно о трагедии в ЖК "Тирас"

23 апреля 2022 года российская ракета разрушила жилищный комплекс "Тирас" в Одессе. Запуск был осуществлен с самолета стратегической авиации ТУ-95 с территории России по акватории Каспийского моря. В доме погибли восемь человек, ранения получили 18. Трагедия отняла жизнь трехмесячной Киры Глодан, ее мамы Валерии и бабушки Людмилы, а также беременной спортсменки и ее мужа. Жилищный комплекс отстроили, однако жители не спешат возвращаться в свои квартиры.